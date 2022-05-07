Более 50 домов охвачены огнем в трех населенных пунктах Кемеровской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Возгорания жилых домов произошли в трех населенных пунктах Тяжинского района Кемеровской области, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.

"В Тяжинском округе в условиях сильного ветра загорелись дома и надворные постройки в трёх населенных пунктах: поселке Итатский, селе Изындаево и селе Листвянка. Всего это, по предварительным данным, было свыше 50 домов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что жители эвакуированы из зоны возгорания, пострадавших нет.

Планируется размещение эвакуированных жителей в Дом культуры поселка Итатский. В готовности также три пункта временного размещения в поселке городского типа Тяжинский.

На месте работает семь пожарных автоцистерн, две поливомоечные машины, пять единиц другой спецтехники. На место прибыли пожарные поезда: один из города Боготол Красноярского края, второй из Мариинска. Также на место вылетел вертолет Ми-8 Росгвардии.