В ряде районов Красноярского края из-за пожаров эвакуируют жителей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Красноярского края запросили у соседних регионов помощь в тушении массовых пожаров, сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"На всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации, в тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что борьба с пожарами идет при помощи наземных средств, поскольку использовать авиацию невозможно в условиях ограниченной видимости.

"Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаем себе отчет, что подойдет она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Усса, который в субботу провел экстренное заседание оперативного штаба МЧС.

Уточняется, что скорость ветра в отдельных районах достигает 40 м/с, при этом прогноз был 25 м/с. Крупные пожары зафиксированы в 10 территориях края.

Глава региона распорядился отключить электроэнергию в части территорий края за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения.