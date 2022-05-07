Правительство РФ компенсирует туроператорам 6 млрд руб. за вывоз туристов из-за рубежа

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ в этом году выделит 6 млрд рублей Ростуризму для выплат компенсаций туроператорам за вывоз российских туристов из-за рубежа, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными недружественными действиями отдельных иностранных государств и территорий в отношении РФ, а также российских юридических лиц и физических лиц, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тыс. туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6000000 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ", - сказано в распоряжении кабмина №1024 от 28 апреля.

В документе Ростуризму также поручается проконтролировать целевое использование этих средств.

Из-за отмены рейсов между Россией и зарубежными странами десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой в срок. Больше всего россиян застряли в Таиланде, Египте, были застрявшие на Мальдивах, в ОАЭ, Болгарии и других странах.

Вывозом организованных туристов занимались туроператоры, у которых они приобрели путевки. По данным Ростуризма, суммарно туроператоры вывезли около 100 тыс. человек.