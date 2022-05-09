Вице-премьер Борисов заявил о достаточном запасе высокоточных ракет и боеприпасов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Оборонно-промышленный комплекс РФ в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах, запасы есть, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах", - сказал Борисов.

"Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи", - заявил зампред правительства.

Российские военные ранее заявляли, что в ходе спецоперации уничтожили 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин ВСУ.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.