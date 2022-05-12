Минэнерго не ожидает влияния ухода Fortum из РФ на работу электростанций

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уход Fortum из России и соответствующие изменения в акционерных капиталах местных компаний "не повлияют на работу электростанций на территории Российской Федерации", говорится в комментарии министра энергетики РФ Николая Шульгинова, опубликованного в канале ведомства в Telegram.

"Выход Fortum из основных акционеров компаний, расположенных в российской юрисдикции - самостоятельное решение акционеров. Изменения в структуре акционеров Fortum не повлияют на работу электростанций на территории Российской Федерации", - отмечается в нем.

Шульгинов подчеркнул, что обеспечение "бесперебойного энерго- и теплоснабжения" в регионах присутствия и дальше будет реализовано "в полном объеме".

В четверг финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении бизнеса в России. "В дополнение к ранее анонсированным заморозкам инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний мы решили осуществить контролируемый выход с российского рынка", - приводятся в отчете компании слова CEO компании Маркуса Раурамо. В качестве предпочтительного варианта это решение включает в себя продажу российских активов Fortum.

В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Также компания участвует в ряде проектов в возобновляемой энергетике. Численность персонала компании в РФ насчитывает 7000 человек.

Fortum сообщила, что процесс продажи ПАО "Юнипро" также будет возобновлен в ближайшее время. Эти процессы могут занять какое-то время и потребовать одобрения регуляторов, говорится в отчете. Помимо этого, было решено прекратить использование бренда Fortum в России.

"Планируемый выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала, не повлияет на устойчивое финансовое и технологическое положение компании и позволит обеспечить дальнейшее развитие российского подразделения. Российская компания является операционно и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении гендиректора ПАО "Фортум" Александра Чуваева.

Об изменениях в части прекращения использования бренда Fortum будет сообщено дополнительно - по мере принятия соответствующих решений, заявил Чуваев.

Ранее Fortum сообщал об убытках в 2,1 млрд евро в I квартале 2022 г., связанных с деятельностью компании в России.