Авиапредприятия Комсомольска-на-Амуре планируют поставлять технику в Белоруссию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время визита в Белоруссию обсудил с премьер-министром страны Романом Головченко перспективы сотрудничества региона с республикой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Среди перспектив - экспорт авиатехники, произведенной в Комсомольске-на-Амуре, приобретение белорусской автотехники различного профиля и открытие на территории региона дилерских и сервисных центров", - говорится в сообщении.

Стороны также отметили, что особое значение в условиях нарастающего санкционного давления приобретает партнерство в сфере сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности.

Как сообщалось, делегация правительства и предпринимателей Хабаровского края 12 мая прибыла в Минск. Состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который отметил, что настало время создавать кооперационные предприятия.

По данным пресс-службы краевого правительства, в 2021 году внешнеторговый оборот края с Белоруссией составил более $7 млн, увеличившись на 9,5% к уровню 2020 года. Из Хабаровского края поставлялись текстиль, химическая продукция, продукция машиностроения, мебель, соя. Из Белоруссии в регион шли продукты питания, одежда, белье, машины и оборудование, изделия из пластмассы и черных металлов, консервированные продукты.