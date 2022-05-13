Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в РФ

Покупатель - компания "Копэкер Агро"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Финский производитель продуктов питания Raisio закрыл ранее анонсированную сделку по продаже потребительского бизнеса в России компании "Копэкер Агро".

Сделка была зарегистрирована в РФ 12 мая, бизнес ООО "Райсио Ньютришен" был передан покупателю, говорится в сообщении Raisio.

"Райсио Ньютришен" среди прочих использовала бренд Nordic на российском и белорусском рынках, права на бренд в этих странах проданы эстонской Nordgate Trading Ou (под брендом Nordic выпускаются хлопья, крупы, галеты и др.).

Общая сумма сделки составила 1,5 млн евро.

В связи с продажей потребительского бизнеса в РФ Raisio зафиксирует убыток в размере 3,6 млн евро, из которых отразит убыток от обесценения в 2,9 млн евро в показателе EBIT за I квартал.

Кроме продуктов питания бизнес Raisio в РФ включал экспорт рыбных комбикормов с подразделения Raisioaqua в Финляндии. В начале марта экспорт был приостановлен, сообщала компания ранее. На Россию приходилось около 65% поставок Raisioaqua.

В начале марте Raisio отозвала годовой прогноз на 2022 год в связи с событиями на Украине, беспрецедентно стремительным ростом цен на зерновые, а также неопределенностью в отношении доступности сырья.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Райсио Ньютришен" в 2021 году составила 789 млн рублей, чистая прибыль - 76,6 млн рублей. Информация о смене владельца отразилась в ЕГРЮЛ - с 12 мая 100% долей в ООО "Райсио Ньютришен" принадлежит ООО "Копэкер Агро".

"Копэкер Агро" является одним из лидеров российского рынка контрактного производства и упаковки продуктов питания, говорится на сайте компании.