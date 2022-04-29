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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Финский производитель каш Nordic продаст свою "дочку" в РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Финский производитель продуктов питания Raisio подписал соглашение о продаже своей российской "дочки" ООО "Райсио Ньютришен" компании "Копэкер Агро".

"Решение (о продаже бизнеса в РФ - ИФ) было основано на стратегической оценке", начатой сразу после операции России на Украине в конце февраля, говорится в сообщении Raisio.

"Райсио Ньютришен" использует торговую марку Nordic на российском и белорусском рынках, права на бренд в этих странах будут проданы эстонской Nordgate Trading Ou (под брендом Nordic выпускаются хлопья, крупы, галеты и др.).

Ожидается, что обе сделки будут закрыты к концу мая, их общая сумма составит 1,5 млн евро. В связи с продажей компания ожидает убыток от обесценения в размере 2,9 млн евро, который отразится на показателе EBIT за I квартал.

Кроме продуктов питания бизнес Raisio в РФ включал экспорт рыбных комбикормов с подразделения Raisioaqua в Финляндии. В начале марта экспорт был приостановлен. В связи с этим в I квартале компания отразит убыток в 4,1 млн евро, который также скажется на EBIT. На Россию приходилось около 65% поставок Raisioaqua.

В начале марта Raisio отозвала годовой прогноз на 2022 год в связи с событиями на Украине, беспрецедентно стремительным ростом цен на зерновые, а также неопределенностью в отношении доступности сырья. Продажа потребительского бизнеса в РФ не окажет значительного эффекта на другие бизнесы компании, прогнозирует Raisio.

"Копэкер Агро" является одним из лидеров российского рынка контрактного производства и упаковки продуктов питания, говорится на сайте компании.

Nordic Raisio Райсио Ньютришен Финляндия РФ
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