В России за сутки COVID-19 заболели 4,9 тыс. человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 896 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 065 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 после продолжительного снижения выросло на 831. При этом число заболевших продолжает оставаться на уровне суточной заболеваемости конца апреля 2020 года.

Госпитализированы за сутки 2,5 тыс. человек. Увеличение числа попавших в больницы пациентов зафиксировано в 20 субъектах РФ, снижение - в 58 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 105 человек, накануне штаб сообщал о 111 умерших.

Выздоровели 7 257 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 250 тыс. 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 тыс. 464 умерших и 17 млн 633 тыс. 601 выписанный.