У пассажирского самолета "ЮТэйр" в полете упало давление в гидросистеме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Боинг 737-400 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс "Минеральные воды - Уфа", отстранен от полетов по технической причине, сообщила "Интерфаксу" помощник транспортного прокурора Екатерина Атнагулова в пятницу.

"(В полете - ИФ) произошло срабатывание индикации падения давления в гидросистеме "А", но при этом сигнал "тревога" не объявлялся. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов", - сказала Атнагулова.

По ее словам, посадка самолета прошла благополучно. На борту находились 135 пассажиров (106 взрослых и 29 детей) и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

В настоящее время межрегиональным территориальным управлением Росавиации сформирована комиссия и начато расследование.

Согласно онлайн табло МАУ, самолет рейсом UT 7546 "Минеральные воды-Уфа" совершил посадку в аэропорту башкирской столицы в 21:30 мск 12 мая.