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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

Услуги ЖКХ в России с 1 июля подорожают в среднем на 4%

Услуги ЖКХ в России с 1 июля подорожают в среднем на 4%
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Предельный рост стоимости услуг ЖКХ в 2022 году в РФ составит в среднем не более 4%, сообщил замглавы Минстроя России Алексей Ересько в понедельник.

"Тарифы на услуги ЖКХ изменяются раз в год, 1 июля. Не допускается повышение платы за эти услуги выше установленных предельных индексов. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%", - рассказал Ересько.

Он напомнил, что в этом году правительство изменило условия начислений пени за несвоевременную оплату ЖКХ. Правительство зафиксировало ставку ЦБ, которая используется для расчета размера штрафных санкций, на уровне 9,5%. В конце апреля правительство приняло постановление, согласно которому, при расчете размера рассрочки коммунальных услуг применяется ключевая ставка Банка России в размере 9,5%.

Ересько также напомнил, что квитанцию на оплату услуг ЖКХ сегодня можно получать не только в бумажном виде, но и в электронном формате.

"Квитанцию можно увидеть в системе ГИС ЖКХ. В текущем году планируется перенаправление данных на портал госуслуг", - отметил Ересько.

Он подчеркнул, что изменение способа доставки данных происходит с согласия потребителя.

Минстрой РФ
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