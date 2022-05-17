Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

В Томске приставы сопроводили ребенка в частный детсад по решению суда

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Суд в Томске постановил запретить местному частному детсаду не допускать воспитанника на время судебных разбирательств организации с родителями ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по региону во вторник.

По данным ведомства, сеть частных детсадов уведомила родителей о повышении цены на 1,5 тыс. рублей в месяц – до 9 тыс. рублей, но один из них отказался платить и подал иск в суд об оспаривании пункта договора, предусматривающего изменение стоимости услуг в одностороннем порядке.

В ответ руководство компании отказалось принимать ребенка, в связи с чем родитель обратился в суд с заявлением об обеспечительных мерах - запрете организации не допускать воспитанника в детсад при оплате за услуги по старым расценкам.

"Суд удовлетворил заявление, после чего ребенка привели в садик уже в сопровождении судебных приставов. Исполнение решения об обеспечительных мерах находится на контроле судебных приставов, в связи с чем ребенок продолжает посещать детский сад. Обеспечительные меры действуют до вступления решения суда в законную силу по основному иску", - говорится в пресс-релизе.

Директора сети детсадов предупредили об ответственности за неисполнение судебного решения, но компания-собственник расторгла договор с родителем, в связи с чем в отношении ООО возбудили административное дело за неисполнение требований судебного пристава - ему грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Томск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ъ" узнал о возможном введении утильсбора на электронику для развития отрасли

"Ъ" узнал о возможном введении утильсбора на электронику для развития отрасли

Губернатор Курской области заявил об обстреле села Алексеевка

Губернатор Курской области заявил об обстреле села Алексеевка

Что случилось этой ночью: вторник, 17 мая

"Уралвагонзавод" сообщил о поставке Минобороны РФ партии новых танков Т-90М

Forbes Russia с июня приостановит выпуск бумажной версии

Что произошло за день: понедельник, 16 мая

Услуги ЖКХ в России с 1 июля подорожают в среднем на 4%

Услуги ЖКХ в России с 1 июля подорожают в среднем на 4%

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 18 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации

"Радио Свобода" грозит еще 80 млн руб. штрафа за неудаление фейков о спецоперации