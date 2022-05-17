В Томске приставы сопроводили ребенка в частный детсад по решению суда

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Суд в Томске постановил запретить местному частному детсаду не допускать воспитанника на время судебных разбирательств организации с родителями ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по региону во вторник.

По данным ведомства, сеть частных детсадов уведомила родителей о повышении цены на 1,5 тыс. рублей в месяц – до 9 тыс. рублей, но один из них отказался платить и подал иск в суд об оспаривании пункта договора, предусматривающего изменение стоимости услуг в одностороннем порядке.

В ответ руководство компании отказалось принимать ребенка, в связи с чем родитель обратился в суд с заявлением об обеспечительных мерах - запрете организации не допускать воспитанника в детсад при оплате за услуги по старым расценкам.

"Суд удовлетворил заявление, после чего ребенка привели в садик уже в сопровождении судебных приставов. Исполнение решения об обеспечительных мерах находится на контроле судебных приставов, в связи с чем ребенок продолжает посещать детский сад. Обеспечительные меры действуют до вступления решения суда в законную силу по основному иску", - говорится в пресс-релизе.

Директора сети детсадов предупредили об ответственности за неисполнение судебного решения, но компания-собственник расторгла договор с родителем, в связи с чем в отношении ООО возбудили административное дело за неисполнение требований судебного пристава - ему грозит штраф до 100 тыс. рублей.