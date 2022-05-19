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Польша подала новый иск к "Газпрому"

Польша подала новый иск к "Газпрому"
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Польская PGNiG потребовала от ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" выплаты процентов по $1,5 млрд переплаты за поставки в 2014-2020 годах.

"31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на обращение в арбитраж", - говорится в отчете польской госкомпании.

Компания инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал отгрузку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год.

30 марта 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. "Газпром" в 2020 году выплатил присужденные судом $1,606 млрд (с учетом процентов).

При этом решение суда о ретроактивном изменении формулы цены с нефтяной привязки на биржевой индекс сыграло в пользу "Газпрома", когда в конце 2020 года и 2021 году цены на хабах начали расти до небывалых значений.

PGNiG Польша Газпром
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