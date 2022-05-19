Британия ввела санкции против трех российских авиакомпаний

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти Великобритании в четверг включили в санкционные списки три российских авиаперевозчика - "Аэрофлот", авиакомпанию "Россия" и "Уральские авиалинии".

Согласно документу британского Минфина, ограничительные меры предусматривают замораживание активов этих компаний.

В свою очередь в МИД Британии отметили, что санкции лишат компании РФ возможных денежных поступлений в 50 млн фунтов стерлингов.

"Правительство Великобритании сегодня объявило о введении новых санкций против российского сектора воздушных перевозок. Принадлежащая России крупнейшая авиакомпания "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Россия" теперь не смогут продать выгодные места, ранее забронированные для их самолетов в графике прибытия (авиатранспорта) в аэропорты Соединенного Королевства", - говорится в пресс-релизе, распространенном британским МИД.

После начала военной операции РФ на Украине Великобритания закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Аналогичные меры приняли власти Евросоюза, Канады и США. Параллельно Евросоюз ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним, а также обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.