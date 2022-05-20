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Бульвар в Нижнем Новгороде предложили назвать в честь Жириновского

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению в пятницу одобрили предложение назвать одну из улиц города в честь скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщается на сайте гордумы.

Соответствующая инициатива поступила в мэрию от нижегородского регионального отделения партии.

"По предложению администрации Приокского района Нижнего Новгорода именем Владимира Жириновского предлагается назвать бульвар вдоль проспекта Гагарина от дома № 104 до дома № 146", - говорится в сообщении.

Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля (в феврале он был госпитализирован с коронавирусом).

Ушел из жизни Владимир Жириновский

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Жириновский на первом заседании Центральной избирательной комиссии РФ в новом составе. Москва. Март 2016 года.Лидер ЛДПР прибывает на предвыборный слет партии в карете, запряженной тройкой лошадей. Москва. Сентябрь 2021 года.Владимир Жириновский во время посещения отделения ДОСААФ в Москве. Август 2021 года.Жириновский играет в бадминтон в тренажерном зале в Москве. Август 2021 года.Политик посещает приют для собак в Москве. Январь 2018 года.Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР. Август 2017 года.Во время празднования Крещения Господня в Москве. Январь 2016 года.Владимир Жириновский празднует победу Дональда Трампа на выборах президента США. Ноябрь 2016 года.Лидер ЛДПР посещает Кунцевский рынок в Москве. Сентябрь 2016 года.Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (на втором плане) во время выступления Владимира Жириновского на пленарном заседании Госдумы РФ. Апрель 2015 года.Владимир Жириновский раздает кашу из полевой кухни в День защитника Отечества. Февраль 2010 года.Потасовка на заседании Госдумы РФ. Март 2005 года.Лидер партии ЛДПР во время выступления в Государственной думе. Август 1998 года.Жириновский беседует со СМИ в Багдаде, Ирак. Октябрь 1995 года.Лидер ЛДПР празднует 48-летие в ресторане "Будапешт". Москва. Апрель 1994 года.Политик во время выступления перед коллективом сталепрокатного завода в Санкт-Петербурге. Октябрь 1991 года.
Жириновский на первом заседании Центральной избирательной комиссии РФ в новом составе. Москва. Март 2016 года.
Нижний Новгород Владимир Жириновский
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