Бульвар в Нижнем Новгороде предложили назвать в честь Жириновского

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению в пятницу одобрили предложение назвать одну из улиц города в честь скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщается на сайте гордумы.

Соответствующая инициатива поступила в мэрию от нижегородского регионального отделения партии.

"По предложению администрации Приокского района Нижнего Новгорода именем Владимира Жириновского предлагается назвать бульвар вдоль проспекта Гагарина от дома № 104 до дома № 146", - говорится в сообщении.

Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля (в феврале он был госпитализирован с коронавирусом).