Власти Тюмени отложили вопрос о названии улицы в честь Жириновского

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Тюмени решили отложить вопрос о названии одной из улиц именем бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщили "Интерфаксу" в городской комиссии по топонимике.

"Комиссия соберется в конце июня, но вопрос об улице Жириновского рассматриваться не будет. Вопрос отложен", - сказал собеседник агентства.

После этого комиссия соберется ориентировочно осенью.

В январе администрация Тюмени сообщала, что назвать улицу в планировочном районе "Мысовский" Тюмени именем Жириновского предложил городской депутат Дмитрий Ошурков. Власти назначили интернет-голосование по предложению на городской платформе "Я решаю!" Голосование по этому предложению состоялось, уточнили в комиссии.