В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В России будет создана федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов, такое положение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

Созданием и развитием этой системы займется публично-правовая компания "Российский экологический оператор".

Предполагается, что система позволит оценить объемы сбора мусора по всей стране, отследить количество заключенных в отрасли договоров, быть в курсе тарифов в разных регионах. Она также позволит автоматизировать учет ТКО, усилить контроль за состоянием свалок, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов, в целом сделать эту отрасль прозрачнее, считают чиновники.

"В новой системе будет содержаться информация об источниках образования отходов, о местах и объемах их накопления, объектах их обработки, утилизации и обезвреживания", - отмечается в пресс-релизе.

Часть информации будет выкладываться в открытом доступе на сайте системы. Для региональных операторов по сбору и переработке мусора, а также для индивидуальных предпринимателей, работающих в этой отрасли, в государственной информационной системе будут созданы личные кабинеты.

Основной подсистемой станет электронная модель федеральной схемы обращения с ТКО, перечень остальных подсистем определит Минприроды.