Обнаружены самые древние следы Homo sapiens в Арктике

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ученые с помощью ускорительной масс-спектрометрии датировали археологический материал, найденный в низовьях Оби в 2020 году, сообщает пресс-служба Института ядерной физики имени Г.И.Будкера (ИЯФ, Новосибирск).

"Ученые обнаружили самые древние следы присутствия человека современного типа в Арктике, относящиеся ко времени 40 тысяч лет назад (начало позднего палеолита). Открытие сделано благодаря исследованию костей животных, найденных на палеолитическом комплексе в Нижнем Приобье. Даты определены с точностью до 50 лет в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ" (ЦКП УМС)", - говорится в сообщении.

В 2020 году в отложениях древнего ручья на палеолитическом местонахождении Кушеват был обнаружен культурный горизонт, растянувшийся на десятки метров.

"Ручей существовал на протяжении 20-40 тысяч лет, сейчас он сместился вниз на несколько метров. Там встречаются интересные находки, которые мы периодически датируем. В частности, найдены два рога оленя со следами обработки. Всего из этого костеносного горизонта получено 20 дат (с возрастом от 40 до 20 тысяч лет назад); при этом возрастом 40 тысяч лет датированы костные остатки (рога), обработанные человеком. Таким образом, это первое открытие в низовьях Оби, свидетельствующее о присутствии человека на этой территории 40 тысяч лет назад", - сообщил руководитель проекта, заведующий лабораторией Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Иван Зольников.

Метод УМС - сверхчувствительный метод изотопного анализа, при котором производится тщательная селекция атомов вещества с подсчетом изотопов. Он позволяет с высокой точностью датировать археологические находки и геологические породы, изучать состав атмосферы и ткани живых организмов разных исторических периодов.

По данным археологов, человек современного типа пришел в Европу и Азию 50-60 тыс. лет назад, однако как он перешел через Урал, достоверно не установлено.

Отмечается, что долина реки Обь нередко рассматривается учеными как потенциальный путь миграции древних людей при заселении Арктики и Субарктики, однако ранее считалось, что 12-30 тыс. лет назад север Западной Сибири покрывал большой ледник (так же, как север Америки и Европы).

Южнее этого ледника располагался подпрудный бассейн глубиной до 130 метров. По этой причине считалось, что археологические памятники, относящиеся к периоду 30-40 тыс. лет назад, на севере искать бессмысленно.

"Благодаря международной программе исследований с применением методов AMS-датирования и оптико-стимулирующей люминесценции нашим коллегам из Европы и России удалось доказать, что покровное оледенение на севере Западной Сибири 12-30 тысяч лет назад отсутствовало. Оно было гораздо раньше: 90-60 тысяч лет назад севернее Салехарда. Уровень ледниково-подпрудного бассейна в долине Оби не превышал 60 метров. Это уже совершенно другая палеогеографическая картина", - отмечает Зольников.

В ЦКП УМС ученые работают на двух ускорительных масс-спектрометрах: один разработан в ИЯФ, второй - MICADAS - приобретен Новосибирским госуниверситетом у швейцарской компании. Установка запущена в январе 2022 года, в год на ней измеряется более 1,5 тыс. графитовых проб.