Для судей подготовят этические стандарты поведения в соцсетях

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель Совета судей России Виктор Момотов попросил комиссию совета по этике разработать этические стандарты поведения в соцсетях, дополнив ими Кодекс судейской этики. Он заявил об этом на пленарном заседании Совета судей.

Подготовка таких рекомендаций "позволит в будущем избежать многих спорных моментов", добавил он.

Момотов считает, что судьи должны соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве.

"Мы не стремимся ограничить судей. Мы полагаем, что такие стандарты должны помогать судье в выборе того или иного поведения, без опасений быть привлеченным к ответственности", - резюмировал он.