В Красноярском крае ребенок застрелил одноклассника из карабина

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели десятилетнего ребенка в результате неосторожного обращения с оружием возбуждено в городе Лесосибирске Красноярского края, сообщило в среду следственное управление СКР по региону и Республике Хакасия.

По данным следствия, вечером 24 мая в поселке Стрелка Лесосибирска десятилетний мальчик, находясь у себя дома вместе со своим одноклассником, взял в сейфе, хранящемся в гараже, карабин отца и по неосторожности выстрелил в сторону приятеля.

"С ранением (...) ребенка доставили в фельдшерский пункт, где, несмотря на оказываемую помощь, мальчик скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией было заведено дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия). Постановлением прокурора дело передано в следственные органы СКР, которыми произошедшее квалифицировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).