Рогозин отметил неспособность ЕС заменить РФ в космическом сотрудничестве с Индией

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин убежден, что Европейское космическое агентство (ЕКА) не сможет разрушить сотрудничество с Индией в пилотируемой космонавтике.

"Представители Европейского космического агентства пытаются обрабатывать наших традиционных партнеров с целью разрушить их связи с "Роскосмосом". (...) На самом деле, смешным выглядит тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске своей пилотируемой программы", - заявил Рогозин в своем официальном телеграм-канале в четверг.

По его словам, эту информацию ему "лично и неформально" сообщили коллеги в ходе прошедшей накануне встречи глав космических агентств стран-членов БРИКС.

"У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. (...) НАСА ведет себя осмотрительнее, реально оценивая свои возможности", - сказал Рогозин.

"Роскосмос подтверждает свою готовность помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике", - подчеркнул он.

Сотрудничество РФ и Индии в космонавтике

6 декабря 2021 года по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди в Дели, Россия и Индия договорились расширять сотрудничество в области пилотируемых программ, разработки ракет-носителей и использования космического пространства в мирных целях.

В совместном заявлении отмечалось, что стороны приветствовали подписание соглашения между правительствами РФ и Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

10 февраля 2020 года сообщалось, что в рамках выполнения контракта между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований российский Центр подготовки космонавтов приступил к плановой подготовке индийских кандидатов в астронавты.

Контракт на подготовку индийских кандидатов на полет в космос между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. Документ предусматривает поддержку отбора кандидатов, их медицинское обследование и различные аспекты космической подготовки.

Весь процесс подготовки и тренировок проходит на территории России и включает в себя ряд необходимых для будущих космонавтов элементов. Среди регулярных элементов их подготовки - медицинская и физическая подготовка, изучение русского языка (как одного из основных международных языков общения в космосе), изучение конструкции, компоновки и систем пилотируемого космического корабля "Союз".

Позднее в Индии на основе российских методик будущие астронавты, или как их называют в Индии "гаганавты", будут учиться работать на создаваемом в Индии корабле.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщал, что индийская сторона строит очень серьезные планы по освоению космического пространства.

Он сообщил также, что в будущем "Роскосмос" может провести переговоры с Индией по вопросу обучения специалистов по подготовке людей к работе в космосе.