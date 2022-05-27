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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Бывший замгенпрокурора Буксман займется защитой бизнеса от коррупции

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман стал одним из сопредседателей центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"У меня на прежней службе было много разных направлений, но защита бизнеса всегда была любимым из них. Я всегда себя ощущал адвокатом бизнеса во власти, поэтому мне не надо ничего внутри перестраивать. Еще больше рад сотрудничать в "негосударственном" качестве", - заявил Буксман на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Буксман ушел в отставку с должности первого замгенпрокурора в сентябре 2021 года по возрасту.

Титов на этой же конференции предложил внести в Уголовно-процессуальный кодекс изменения, решающие проблему необоснованного длительного содержания предпринимателей под стражей.

"Мы предлагаем внести в УПК положение, согласно которому в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях, предусмотренных частью 1.1. ст. 108 УПК, продление срока предварительного заключения на срок свыше шести месяцев должно осуществляться по согласованию с генеральным прокурором РФ", - цитирует его пресс-служба.

ЦОП "Бизнес против коррупции" - некоммерческая организация, объединяющая экспертов в сфере уголовного права, работает с 2011 года. Экспертные заключения ЦОП обычно становятся критерием для дальнейшей работы бизнес-омбудсмена по наиболее сложным случаям необоснованного уголовного преследования бизнеса. С центром на безвозмездной основе сотрудничают около 70 представителей крупнейших адвокатских бюро и научных организаций, за время работы ЦОП рассмотрено 2061 обращение.

Александр Буксман Генпрокуратура Борис Титов
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