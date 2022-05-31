Средний срок взятых россиянами ипотек в апреле достиг рекорда

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Средневзвешенный срок взятых россиянами ипотек в апреле текущего года вырос на 8 месяцев по сравнению с мартом и составил рекордные 23 года 3 месяца, сообщил "Интерфаксу" руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

"Средневзвешенный срок по ипотеке достиг рекордных 23 лет и 3 месяцев. По сравнению с мартом рост составил сразу 8 месяцев, а с апреля прошлого года - 2 года и 11 месяцев. Причиной такого стремительного роста средневзвешенного срока является стремление дольщиков сохранить размер ежемесячного ипотечного платежа на приемлемом уровне за счет увеличения срока кредита", - заявил он.

По словам спикера, если ситуация не изменится, уже в текущем году средневзвешенный срок по ипотеке приблизится к пределу в 30 лет.

Ранее Центробанк подвел итоги апреля 2022 года на ипотечном рынке. По данным регулятора, количество предоставленных в апреле кредитов снизилось в 3,3 раза по сравнению с мартом, со 162,8 тыс. до 49,4 тыс., по сравнению апрелем прошлого года - в 3,9 раза (со 191,4 тыс.).

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, по данным Банка России в марте снизилась до минимальных с ноября 2021 года 7,64% после 8,05% в марте и 8,1% в феврале.

В ЕРЗ.РФ уточнили, что ипотека по договорам долевого участия (ДДУ) выдавалась в среднем под 5,59%, при этом рыночные ставки превысили 13%, а ставка по льготной ипотеке на новостройки составляет 9%.

"Из этого можно сделать вывод, что в апреле продолжали выдаваться кредиты, одобренные до 24 февраля (до повышения ставок), а по новым кредитам доминировала семейная ипотека, а также ипотека, субсидируемая застройщиками до ставок ниже 6%", - считает Холопик.