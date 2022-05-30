Выдача ипотеки в России в апреле упала к марту в 3,2 раза

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Банки РФ в апреле 2022 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 161,6 млрд рублей, что меньше в 3,2 раза по сравнению с мартом (521,3 млрд рублей) и в 3,4 раза по сравнению с апрелем 2021 года (551,0 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ.

При этом количество предоставленных в апреле кредитов снизилось по сравнению с мартом в 3,3 раза, до 49,4 тыс. со 162,8 тыс., по сравнению апрелем прошлого года - в 3,9 раза со 191,4 тыс.

Совокупный портфель рублевых ипотечных кредитов в апреле уменьшился на 13,4 млрд рублей, или на 0,1%, до 12 трлн 436,8 млрд рублей, с учетом приобретенных прав требований - до 12 трлн 678,5 млрд рублей. Уменьшение объема портфеля произошло впервые после января 2017 года, когда он уменьшился на 0,4%, и марта 2015 года (-0,2%).

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в январе-апреле 2022 года, составил 1 трлн 486,7 млрд рублей, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (1 трлн 714,8 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в первые четыре месяца текущего года кредитов снизилось по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 27,4% (442,8 тыс. против 609,6 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов в январе-апреле 2022 года увеличился на 669,2 млрд рублей, или на 5,7%, до 12 трлн 436,8 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в марте снизилась до минимальных с ноября 2021 года 7,64% после 8,05% в марте и 8,10% в феврале.

Средний размер одного ипотечного кредита в апреле составил 3,273 млн рублей, что на 2,2% больше, чем в марте.

Годовые темпы роста этого показателя после падения в марте до 13,9% с 26,4% в феврале в апреле снизились до 13,7%. Годовые темпы роста среднего размера кредита в апреле стали минимальными за 13 месяцев, опустившись до уровня февраля и марта 2021 года.