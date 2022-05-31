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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Роспотребнадзор отметил снижение зараженности снятых с граждан клещей вирусным энцефалитом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Зараженность снятых с граждан после укусов клещей вирусным энцефалитом составила 1,35%, что значительно ниже среднемноголетних значений, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Количество обращений пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Зараженность снятых с людей клещей вирусом энцефалита в этом году составила 1,35%, что существенно ниже среднемноголетнего показателя (2,4%)", - сообщили в ведомстве по итогам проведённого главой Роспотребнадзора Анной Поповой селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.

Также в ведомстве сообщили, что за последние семь лет объем специальной обработки против клещей увеличился на 7,8%. По состоянию на 27 мая акарицидные обработки проведены на 149 676 га - показатель, близкий к историческому максимуму. Ежегодно в аналогичный период в среднем обрабатывалось от 52 257 до 151 840 га.

Роспотребнадзор
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