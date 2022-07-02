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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Семнадцать человек стали жертвами клещей в России в этом году

Семнадцать человек стали жертвами клещей в России в этом году
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В России в текущем году из-за укусов клещей скончались 17 человек, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"В 2022 году на территории РФ было зарегистрировано 171 499 случаев присасывания клещей. Зарегистрированы случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. В текущем сезоне активности клещей в нашей стране зарегистрировано 17 летальных исходов", - рассказал он журналистам в субботу.

Специалист напомнил, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью.

Он подчеркивает, что самой надежной мерой профилактики является вакцинация против клещевого энцефалита. "Вакцинация проводится только по эпидемическим показаниям: лицам, которые проживают или путешествуют в регионах, где находятся очаги данного заболевания. Вакцинация проводится перед поездкой в данные регионы как детям, так и взрослым", - отметил Чуланов.

Минздрав РФ Владимир Чуланов
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