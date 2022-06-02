Белорусский психолог арестован в Петербурге по делу об оскорблении Лукашенко

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга удовлетворил ходатайство о заключении под стражу психолога из Белоруссии Андрея Русских, следует из картотеки суда.

Как уточнила "Интерфаксу" адвокат Мария Беляева, мера пресечения в отношении Русских, который является гражданином Белоруссии, но с конца 2021 года живет в России, избрана для обеспечения возможной выдачи белорусским правоохранительным органам и действует по 6 июля.

По информации адвоката, на родине мужчину обвиняют в публичном оскорблении президента Александра Лукашенко (ч.1 ст.368 УК Белоруссии) и разжигании социальной вражды (ч.1. ст.130 УК Белоруссии). Эти дела связаны с комментариями в соцсетях.

По словам адвоката, о том, что он находился в розыске, Русских узнал лишь при задержании на Московском вокзале Петербурга 28 мая. Вину он не признает.

Адвокат добавила, что намерена обжаловать решение Смольнинского суда.

Согласно открытым источникам, Русских - психолог, тренер-консультант в сфере тревожно-фобических расстройств.

В соответствии с белорусским законодательством, преступление по ч.1. ст.130 УК Белоруссии наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, за действия по ч.1 ст.368 предусматривается до четырех лет заключения.

Накануне суд в Петербурге признал законным решение Генпрокуратуры РФ об экстрадиции гражданки Белоруссии Яны Пинчук, обвиняемой на родине в администрировании экстремистского телеграм-канала. Девушке инкриминированы преступления по ч.3 ст.130 УК Белоруссии (разжигание социальной вражды или розни), ч.3 ст.361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности), ч.1 и ч.2 ст.361.1 УК Белоруссии (создание экстремистского формирования). Вину она не признала, заявив, что ее преследуют по политическим мотивам.