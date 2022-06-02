Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Белорусский психолог арестован в Петербурге по делу об оскорблении Лукашенко

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга удовлетворил ходатайство о заключении под стражу психолога из Белоруссии Андрея Русских, следует из картотеки суда.

Как уточнила "Интерфаксу" адвокат Мария Беляева, мера пресечения в отношении Русских, который является гражданином Белоруссии, но с конца 2021 года живет в России, избрана для обеспечения возможной выдачи белорусским правоохранительным органам и действует по 6 июля.

По информации адвоката, на родине мужчину обвиняют в публичном оскорблении президента Александра Лукашенко (ч.1 ст.368 УК Белоруссии) и разжигании социальной вражды (ч.1. ст.130 УК Белоруссии). Эти дела связаны с комментариями в соцсетях.

По словам адвоката, о том, что он находился в розыске, Русских узнал лишь при задержании на Московском вокзале Петербурга 28 мая. Вину он не признает.

Адвокат добавила, что намерена обжаловать решение Смольнинского суда.

Согласно открытым источникам, Русских - психолог, тренер-консультант в сфере тревожно-фобических расстройств.

В соответствии с белорусским законодательством, преступление по ч.1. ст.130 УК Белоруссии наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, за действия по ч.1 ст.368 предусматривается до четырех лет заключения.

Накануне суд в Петербурге признал законным решение Генпрокуратуры РФ об экстрадиции гражданки Белоруссии Яны Пинчук, обвиняемой на родине в администрировании экстремистского телеграм-канала. Девушке инкриминированы преступления по ч.3 ст.130 УК Белоруссии (разжигание социальной вражды или розни), ч.3 ст.361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности), ч.1 и ч.2 ст.361.1 УК Белоруссии (создание экстремистского формирования). Вину она не признала, заявив, что ее преследуют по политическим мотивам.

Петербург Белоруссия Андрей Русских Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

В программу льготной IT-ипотеки вошли 49 банков и три региональных оператора

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

Ozon договорился с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения

Что произошло за день: среда, 1 июня

Комитет по CDS признал "событие неуплаты" по евробондам РФ из-за процентов на $1,9 млн

Минэкономразвития оценило спад ВВП России в апреле в 3%

Выпуск легковых автомобилей в России в апреле рухнул почти в семь раз

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });