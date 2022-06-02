Волгоградец получил 24,5 года за удушение пенсионерки подушкой в 2014 году

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд приговорил ранее судимого жителя региона к длительному сроку заключения по делу об убийстве пенсионерки, совершенном в 2014 году, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что в ночь на 12 августа 2014 года фигурант проник в дом своей односельчанки в хуторе Клетского района, задушил 86-летнюю женщину подушкой и похитил 100 тыс. рублей. Длительное время он скрывался от полиции, но был задержан за иные преступления и признался в ранее совершенном убийстве.

Суд признал 34-летнего мужчину виновным по пункту "в" части 4 статьи 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.