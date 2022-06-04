"Роскосмос" определился с наклонением орбиты новой российской станции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" совместно с Российской академией наук определился с вариантом наклонения орбиты российской орбитальной служебной станции, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы уже вместе с академией наук рассмотрели основные контуры архитектуры этой российской орбитальной служебной станции, определились с наклонением орбиты, которое даст нам колоссальный объем информации. Принцип понимаем, из чего она будет состоять и порядок выведения основных модулей на орбиту", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Конфигурация новой российской станции

1 июня исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация пока не определилась с наклонением орбиты новой космической станции, но большинство специалистов склоняются к варианту с полярной орбитой.

26 мая Рогозин сообщил, что научно-технический совет "Роскосмоса" принял решение сделать новую российскую орбитальную станцию автоматической.

"Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

17 мая Рогозин сообщил, что решение о конфигурации новой станции будет принято к третьему кварталу 2023 года.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщал "Интерфаксу", что мощностей двигателей не хватит для смены наклонения орбиты модулей российского сегмента МКС.

"Это довольно большой объект, и мощности двигателей наших пилотируемых кораблей не хватит, чтобы поменять кардинально наклонение", - сказал Блошенко.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

9 ноября 2021 года Крикалев сообщил, что госкорпорация рассматривает несколько вариантов создания российской орбитальной станции, в том числе с использованием российского сегмента МКС. Станция имеет угол наклонения орбиты 51 градус.

23 августа 2021 года Рогозин сообщил "Интерфаксу", что решение о включении модулей российского сегмента МКС в состав новой станции будет принято после разработки эскизного проекта.