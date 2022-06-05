Что произошло за день: воскресенье, 5 июня

Задымление на норильском руднике, референдум в Казахстане и победа Надаля в финале Roland Garros

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три страны закрыли небо для пролета в Белград самолета Сергея Лаврова. Черногория, Северная Македония и Болгария запретили пролет в своем воздушном пространстве для самолета, в котором глава МИД России намерен был лететь в понедельник в Белград. Визит Лаврова в Сербию планировался на 6-7 июня.

- На руднике "Комсомольский" в Норильске произошло задымление. Более 300 работников рудника были выведены на поверхность, никто не пострадал. На одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины, пояснили причины происшествия в МЧС. Вскоре после проветривания рудник заработал в штатном режиме.

- Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros. В финале он обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0. Это уже 22-я победа Надаля на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом.

- В Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. Основная часть поправок - о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Референдум был признан состоявшимся: проголосовать пришли более половины граждан, имеющих на это право. Предварительные итоги голосования озвучат 6 июня.

- В России изменили методику расчета эффективности губернаторов. Изменения коснутся шести показателей, среди которых - "Качество городской среды", "Качество окружающей среды", "Цифровая зрелость". В показателе "Качество окружающей среды", например, повышены требования к работе с отходами.

- РФС пожаловался в ФИФА на дизайн новой формы украинской сборной. Российский футбольный союз возмутило, что на ней появилось изображение Крыма в составе Украины.

- Скончался театральный режиссер Темур Чхеидзе. Народный артист России и Грузии, бывший художественный руководитель БДТ имени Товстоногова умер в возрасте 78 лет.