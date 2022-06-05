Рудник "Комсомольский" заработал в штатном режиме после устранения задымления
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рудник "Комсомольский" работает в штатном режиме после устранения задымления, сообщил в воскресенье "Норникель".
Силами военизированных горноспасательных подразделений задымление устранено. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и проветривания.
Ранее сообщалось об эвакуации более 300 работников рудника "Комсомольский" из-за задымления в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Никто не пострадал, но работа рудника была приостановлена.
Проводится расследование обстоятельств произошедшего.
Рудник "Комсомольский" - одно из самых крупных горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля". Он ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. Текущий годовой объем добычи руды составляет 3,8 млн т (из общих около 19 млн т в Заполярном филиале), план к 2030 году - около 6 млн т.