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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Рудник "Комсомольский" заработал в штатном режиме после устранения задымления

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рудник "Комсомольский" работает в штатном режиме после устранения задымления, сообщил в воскресенье "Норникель".

Силами военизированных горноспасательных подразделений задымление устранено. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и проветривания.

Ранее сообщалось об эвакуации более 300 работников рудника "Комсомольский" из-за задымления в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Никто не пострадал, но работа рудника была приостановлена.

Проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Рудник "Комсомольский" - одно из самых крупных горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля". Он ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. Текущий годовой объем добычи руды составляет 3,8 млн т (из общих около 19 млн т в Заполярном филиале), план к 2030 году - около 6 млн т.

Норильск Комсомольский Норникель
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