Рудник "Комсомольский" заработал в штатном режиме после устранения задымления

Рудник "Комсомольский" - одно из самых крупных горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля". Он ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. Текущий годовой объем добычи руды составляет 3,8 млн т (из общих около 19 млн т в Заполярном филиале), план к 2030 году - около 6 млн т.