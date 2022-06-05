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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Источник сообщил об эвакуации более 300 горняков из-за пожара на руднике в Норильске

Их эвакуация прошла успешно, никто не пострадал

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел на руднике "Комсомольский" в Норильске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике. Проводится эвакуация более 300 горняков", - сказал источник.

Главное управление МЧС по Красноярскому краю подтвердило эвакуацию работников рудника "Комсомольский".

"На одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины. Проводится эвакуация, информации о пострадавших не поступало", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, работа на руднике приостановлена.

Норильск рудник Комсомольский Норникель
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