Все работники рудника "Комсомольский" выведены на поверхность, пострадавших нет

Архивное фото, 2011 год Фото: Струнин Анатолий/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Персонал рудника "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление, полностью эвакуирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

"В 14:35 по местному времени в диспетчерскую службу Заполярного филиала Норникеля поступило сообщение о задымлении на горизонте -471 м рудника "Комсомольский". Причина - задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины. Силами военизированных горно-спасательных подразделений задымление устранено. Пострадавших нет. Персонал рудника выведен на поверхность", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, после проведения необходимых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и проветривания работа рудника будет продолжена в штатном режиме.

В компании проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось об эвакуации более 300 работников рудника "Комсомольский" из-за задымления.