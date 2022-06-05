Сербское издание сообщило о закрытии неба для пролета самолета Лаврова в Белград

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Черногория, Северная Македония и Болгария запретили пролет в своем воздушном пространстве для самолета, в котором глава МИД России Сергей Лавров намерен был лететь в понедельник в Белград. Об этом сообщило в воскресенье сербское издание Danas со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила ранее в воскресенье, что ситуация с прибытием Лаврова в Белград "чрезвычайно осложнена", и что всей логистикой занимается президент Сербии Александр Вучич.

"Действительно невероятно, что ситуация в Европе и в мире такова, что президент одной из стран должен заниматься такими вещами, как логистикой полета министра иностранных дел (другой страны), от чего зависит, доберется он или нет", - прокомментировала ситуацию Брнабич в эфире сербского телевидения.

Ранее на этой неделе Вучич заявлял, что договоренность о визите Лаврова достигнута, однако ситуация не будет окончательно ясна до тех пор, пока все точно не определится.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что глава МИД РФ Сергей Лавров будет в Сербии с визитом 6-7 июня. "6-7 июня состоится визит главы российского внешнеполитического ведомства в республику Сербия, запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским", - сказала она на брифинге в пятницу.