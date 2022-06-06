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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Лодка перевернулась в Красноярском крае: один человек погиб, второй пропал без вести

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины в результате опрокидывания лодки на Енисее в 1 км от села Усть-Пит Енисейского района, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"По предварительным данным, 5 июня вечером семеро человек - одна 31-летняя женщина, трое мужчин и трое малолетних детей 3-х, 9-ти и 11-ти лет - направлялись на лодке Обь-3 из деревни Анциферово в село Усть-Пит. Во время следования мужчина не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Все пассажиры лодки оказались в воде", - говорится в сообщении.

Местные жители, отдыхавшие в этот момент на берегу Енисея, помогли тонувшим. Женщину извлекли из воды, но несмотря на реанимацию, спасти ее не удалось. Двое мужчин вплавь добрались до берега. Управлявшего лодкой мужчину найти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по краю, поиски пропавшего запланированы днем в понедельник, силами краевых спасателей.

Красноярский край
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