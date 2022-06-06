Красноярскому студенту назначили лечение за подготовку к убийству однокурсников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суд в Красноярском крае назначил принудительное лечение 18-летнему студенту Южного аграрного техникума, готовившему убийство однокурсников. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

Как отмечается, он "уличен в совершении преступления", предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Постановлением суда ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году у 18-летнего студента возник конфликт с его одногруппниками. По мнению молодого человека, трое сверстников оскорбляли и унижали его. Он решил их убить. В конце мая 2021 года юноша приобрел в одном из магазинов в Абакане патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. 1 сентября 2021 года, используя изготовленные орудия и нож, студент намеревался убить трех обидчиков в здании образовательного учреждения. Преступление удалось предотвратить благодаря сотрудникам управления ФСБ по краю.

Во время проведения осмотра по месту жительства молодого человека сотрудниками УФСБ были обнаружены и изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей, которые студент планировал использовать для совершения убийств.

Как сообщалось, ранее по результатам проведенной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у молодого человека было обнаружено психическое расстройство. В результате он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Южный аграрный техникум находится в Краснотуранском районе края.