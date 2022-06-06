Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Красноярскому студенту назначили лечение за подготовку к убийству однокурсников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суд в Красноярском крае назначил принудительное лечение 18-летнему студенту Южного аграрного техникума, готовившему убийство однокурсников. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

Как отмечается, он "уличен в совершении преступления", предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Постановлением суда ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году у 18-летнего студента возник конфликт с его одногруппниками. По мнению молодого человека, трое сверстников оскорбляли и унижали его. Он решил их убить. В конце мая 2021 года юноша приобрел в одном из магазинов в Абакане патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. 1 сентября 2021 года, используя изготовленные орудия и нож, студент намеревался убить трех обидчиков в здании образовательного учреждения. Преступление удалось предотвратить благодаря сотрудникам управления ФСБ по краю.

Во время проведения осмотра по месту жительства молодого человека сотрудниками УФСБ были обнаружены и изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей, которые студент планировал использовать для совершения убийств.

Как сообщалось, ранее по результатам проведенной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у молодого человека было обнаружено психическое расстройство. В результате он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Южный аграрный техникум находится в Краснотуранском районе края.

Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле отметили, что никогда ранее не считали Финляндию и Швецию угрозой для РФ

В Кремле отметили, что никогда ранее не считали Финляндию и Швецию угрозой для РФ
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в РФ опустилась до минимума с апреля 2020 года

Заболеваемость COVID-19 в РФ опустилась до минимума с апреля 2020 года

Москалькова заявила, что в РФ находятся более 1,4 млн беженцев

Москалькова заявила, что в РФ находятся более 1,4 млн беженцев

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель
Военная операция на Украине

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ

Что произошло за день: воскресенье, 5 июня

Рудник "Комсомольский" заработал в штатном режиме после устранения задымления

Все работники рудника "Комсомольский" выведены на поверхность, пострадавших нет

Все работники рудника "Комсомольский" выведены на поверхность, пострадавших нет

Источник сообщил об эвакуации более 300 горняков из-за пожара на руднике в Норильске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });