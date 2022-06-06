Минздрав сообщил о двухлетнем запасе лекарств для пациентов с рассеянным склерозом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские пациенты с рассеянным склерозом обеспечены лекарствами, в том числе импортными, как минимум на два года, сообщила в Совете Федерации директор ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава Елена Максимкина.

По ее словам, обеспечение таких пациентов остается достаточно стабильным.

"В настоящее время по программе высокозатратных нозологий все пациенты обеспечены (лекарствами) в полном объеме. Также в настоящее время идет контрактация за счет средств 2023 и 2024 года, в том числе двухлетних контрактов", - добавила Максимкина.

По ее словам, в стране становится больше несовершеннолетних с рассеянным склерозом: в 2019 году в регистре было 192 такких ребенка, в 2021 году их стало 570.