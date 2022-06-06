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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Аэропорт Орска закрыли для устранения дефекта покрытия ВПП

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Орске службы местного аэропорта обнаружили дефект покрытия взлетно-посадочной полосы, аэропорт закрыт с 14:50 и до устранения дефекта, сообщила пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Следовавшие в Орск самолеты из Москвы и Петербурга перенаправлены на запасные аэродромы. Их пассажиров пообещали бесплатно доставить оттуда в Орск и Оренбург.

Паслер побывал в аэропорту

В его пресс-службе пообещали, что ВПП отремонтируют в течение суток.

В мае в орский аэропорт были переведены рейсы из аэропорта Оренбурга, который с 20 мая до 1 сентября закрыт для реконструкции своей ВПП. Для пассажиров был организован бесплатный трансфер из Орска в Оренбург.

Орск Оренбургская область Денис Паслер
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