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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Дефект покрытия ВПП аэропорта в Орске устранят к вечеру 7 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Орске к вечеру вторника завершат ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы городского аэропорта, где днем в понедельник обнаружили дефект, сообщил в Telegram губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

ВПП ремонтируют региональные дорожные компании.

"Работы планируется завершить сегодня к 20:00, - написал Паслер. - Устранена пучина, уже завершен подготовительный этап и идет подготовка к разливу битума. Дорожники приступают к асфальтированию участка".

Из-за выявленного дефекта ВПП аэропорт Орска не работает с середины дня понедельника. Ситуацию осложняет то, что с 20 мая до 1 сентября закрыт и аэропорт Оренбурга, где реконструируют взлетно-посадочную полосу. Предполагается, что направляющиеся в Оренбург рейсы должен принимать Орск.

Сейчас самолеты, следующие в Орск, переводят на запасные аэродромы, откуда организован бесплатный трансфер пассажиров до Орска и Оренбурга.

Орск Оренбургская область Денис Паслер
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