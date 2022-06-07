Создателя религиозной организации в Омской области будут судить за психологическое насилие

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Житель Омской области предстанет перед судом за психологическое насилие над прихожанами созданной им религиозной организации, сообщает во вторник управление СКР по региону.

53-летний мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году в Омске местный житель создал и до июля 2021 года руководил местной религиозной организацией "Церковь Евангельских христиан "Новое Творение". Он проводил богослужения, во время которых с целью получения "добровольных" пожертвований оказывал психологическое воздействие на прихожан (около 100 человек), применяя специфические приемы и техники воздействия на психику для подавления их воли и контроля.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. За подобное преступление Уголовным кодексом России предусмотрено до четырех лет лишения свободы.