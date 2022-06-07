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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Песков объяснил указ Путина о реформировании МВД "требованиями времени"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин недавно подписал указ об изменении структуры МВД в связи с "требованиями времени", заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его спросили, чем вызван этот указ.

"Требованиями времени. Здесь все достаточно очевидно, здесь вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения", - ответил Песков.

В соответствии с указом о реформировании МВД ликвидируется управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий министерства, созданное к Олимпиаде в Сочи и занимавшееся охраной порядка во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Также указом сокращается штат ряда других подразделений.

Владимир Путин МВД Дмитрий Песков
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