Мосгорсуд признал законным замену Соболь ограничения свободы на реальный срок

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе решение о замене наказания в виде ограничения свободы на реальный срок соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь (признана в РФ СМИ-иноагентом), осужденной по так называемому санитарному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в среду.

"Только что Мосгорсуд утвердил Любови замену ограничения свободы реальным лишением свободы на 6 месяцев в колонии", - сказал адвокат.

В середине апреля Симоновский суд Москвы суд удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Соболь ограничения свободы на на пять месяцев 26 дней колонии общего режима.

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ). Согласно приговору, Соболь запрещено покидать пределы Москвы и области.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января 2021 года в поддержку Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По этому делу были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат.

Сама Соболь в настоящее время находится за границей. Об ее отъезде из России в Стамбул в августе 2021 года "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. В октябре прошлого года карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

В апреле 2021 года она была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Мировой суд назначил Соболь год исправительных работ условно. Впоследствии суд заменил условное наказание на реальные исправительные работы.

6 мая Минюст России внес Соболь в реестр СМИ-иноагентов.