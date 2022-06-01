Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Мосгорсуд признал законным замену Соболь ограничения свободы на реальный срок

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе решение о замене наказания в виде ограничения свободы на реальный срок соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь (признана в РФ СМИ-иноагентом), осужденной по так называемому санитарному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в среду.

"Только что Мосгорсуд утвердил Любови замену ограничения свободы реальным лишением свободы на 6 месяцев в колонии", - сказал адвокат.

В середине апреля Симоновский суд Москвы суд удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Соболь ограничения свободы на на пять месяцев 26 дней колонии общего режима.

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ). Согласно приговору, Соболь запрещено покидать пределы Москвы и области.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января 2021 года в поддержку Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По этому делу были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат.

Сама Соболь в настоящее время находится за границей. Об ее отъезде из России в Стамбул в августе 2021 года "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. В октябре прошлого года карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

В апреле 2021 года она была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Мировой суд назначил Соболь год исправительных работ условно. Впоследствии суд заменил условное наказание на реальные исправительные работы.

6 мая Минюст России внес Соболь в реестр СМИ-иноагентов.

Мосгорсуд Любовь Соболь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве задержан депутат Мосгордумы Митрохин

В Москве задержан депутат Мосгордумы Митрохин

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы
Пандемия коронавируса

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });