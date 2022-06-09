В Оренбурге осуждены вымогатели, связанные с ОПГ "Царя богов"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Оренбурга вынес приговор фигурантам дела о вымогательствах и разбое, сообщается на сайте суда в четверг.

По данным суда, в Оренбурге соучастники занимались вымогательством денег у местных жителей. Семерым подсудимым назначено наказание от 1 года и восьми месяцев колонии общего режима до 10 лет колонии строгого режима. При этом двух из них суд признал фактически отбывшими наказание, поскольку они находились под стражей.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области журналистам пояснили, что осужденные, по версии следствия, имеют отношение к ОПГ "Близнецы".

По информации местных СМИ, участники этой ОПГ вымогали деньги у местных коммерсантов, а также оренбургских перевозчиков, работающих на междугородних направлениях.

В марте 2021 года сообщалось со ссылкой на УМВД по Оренбуржью об аресте лидера ОПГ "Близнецы". По данным полиции, он называл себя "Царь богов", а заслужившие его признание участники получали золотые перстни с изображением паука.