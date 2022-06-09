Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В Оренбурге осуждены вымогатели, связанные с ОПГ "Царя богов"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Оренбурга вынес приговор фигурантам дела о вымогательствах и разбое, сообщается на сайте суда в четверг.

По данным суда, в Оренбурге соучастники занимались вымогательством денег у местных жителей. Семерым подсудимым назначено наказание от 1 года и восьми месяцев колонии общего режима до 10 лет колонии строгого режима. При этом двух из них суд признал фактически отбывшими наказание, поскольку они находились под стражей.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области журналистам пояснили, что осужденные, по версии следствия, имеют отношение к ОПГ "Близнецы".

По информации местных СМИ, участники этой ОПГ вымогали деньги у местных коммерсантов, а также оренбургских перевозчиков, работающих на междугородних направлениях.

В марте 2021 года сообщалось со ссылкой на УМВД по Оренбуржью об аресте лидера ОПГ "Близнецы". По данным полиции, он называл себя "Царь богов", а заслужившие его признание участники получали золотые перстни с изображением паука.

Оренбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Думе предложили запретить митинги и демонстрации у зданий органов власти

Думе предложили запретить митинги и демонстрации у зданий органов власти

Промсвязьбанк подтвердил начало работы в Донецкой и Луганской народных республиках

В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

Военная операция на Украине

В СКР сообщили о допросах более 200 пленных украинских офицеров с "Азовстали"

В СКР сообщили о допросах более 200 пленных украинских офицеров с "Азовстали"

Российские туристы раскупили места на рейсах в Турцию до середины лета

Российские туристы раскупили места на рейсах в Турцию до середины лета

В РФ заявили об отсутствии договоров с Турцией и Ближним Востоком по украинскому зерну

Власти взаимодействуют с VW по вопросу занятости персонала в Нижнем Новгороде

Власти взаимодействуют с VW по вопросу занятости персонала в Нижнем Новгороде

В СПЧ приветствовали решение суда о пересмотре ареста ректора "Шанинки" Зуева

В СПЧ приветствовали решение суда о пересмотре ареста ректора "Шанинки" Зуева

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

В Думе опровергли разработку законопроекта о налоге на домашних животных

В Думе опровергли разработку законопроекта о налоге на домашних животных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });