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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В России хотят запретить митинги и шествия у зданий органов власти

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, который предусматривает запрет на поведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на вокзалах, в школах и в зданиях органов публичной власти.

Соответствующая инициатива (№140449-8) размещена в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Ее авторами стала группа депутатов и сенаторов, в числе которых Андрей Климов, Владимир Джабаров, Василий Пискарев, Андрей Луговой.

Согласно проекту закона, предлагается в действующем законе 54-ФЗ прописать места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. К таким относятся культовые помещения, здания и сооружения, а также земельные участки, на которых расположены такие здания и сооружения, места паломничества.

Кроме того, в субъектах РФ дополнительно будут определяться места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, если это обусловлено историческими, культурными и иными объективными особенностями региона.

Под запрет также попадают здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней, здания и территории образовательных, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки, здания органов публичной власти, а также территории, непосредственно прилегающие к ним.

Госдума
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