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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Все споры с недружественными инокомпаниями и гражданами могут перевести в суды РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские суды должны рассматривать все споры отечественных компаний и граждан РФ с иностранными лицами из недружественных государств - это предусматривает внесенный в Госдуму законопроект депутата Романа Лябихова (КПРФ). Согласно документу, это правило действует, даже если спорящие стороны изначально договорились о разрешении конфликтов в иностранном суде или международном арбитраже.

Законопроект (N141547-8) размещен в электронной базе документов парламента в пятницу. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Поправки расширяют перечень споров, которые относятся к "исключительной компетенции" российских судов, за счет споров с участием иностранных лиц из недружественных юрисдикций. Предполагается, что новые правила вступят в силу со дня публикации закона.

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"Развернутая против всего российского общества пропаганда проникла и в правовую сферу, а поэтому полагаться на объективное и справедливое разрешение спора с участием российских юридических и физических лиц в суде недружественного государства невозможно", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Это не первая попытка законодателей перенести на территорию РФ рассмотрение споров российских компаний и граждан с иностранными лицами. Летом 2020 года россияне и отечественные компании, подпавшие под иностранные санкции, получили право переносить в российские суды споры с контрагентами вопреки договорным обязательствам.

Это возможно по решению российского государственного арбитражного суда, если подсанкционному лицу удастся убедить его, что прежнее соглашение "неисполнимо по причине применения" мер ограничительного характера, создающих препятствия в доступе к правосудию. Кроме того, подсанкционное лицо может действовать как на опережение - добиваться рассмотрения спора в России, если за границей оно еще не начиналось, так и требовать запрета контрагенту инициировать подобный спор вне отечественной юрисдикции. А в случае, если такой спор уже есть, то подсанкционное лицо может добиваться в российском суде запрета иностранному контрагенту продолжать тяжбу за рубежом.

Сейчас только российские суды могут рассматривать споры о находящемся в госсобственности РФ имущества, споры за находящуюся в РФ недвижимость, дела о признании недействительными записей в госреестрах, регистрах, кадастрах и ряд других.

Госдума
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