Находящимся под санкциями россиянам собрались дать право переводить споры из иностранных судов в РФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о предоставлении россиянам, находящимися под санкциями США, права отстаивать свои права в российском суде по делам, которые находятся в юрисдикции судов иностранных государств, международных организаций или третейских судов за пределами РФ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает, что "иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества".

"Таким лицам предоставляется право в одностороннем порядке внести в действующие соглашения, в соответствии с которыми рассмотрение споров с участием граждан РФ и российских юрлиц отнесено к компетенции судов иностранных государств, международных организаций, находящихся за пределами территории РФ, изменения, предусматривающие включение в такие соглашения условия о рассмотрении спора судом РФ в соответствии с его компетенцией и правом РФ или условия о передаче спора на рассмотрение третейского суда с местом арбитража на территории РФ", - говорится в пояснительной записке.

Авторами законопроекта стали первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, а также Андрей Луговой, Дмитрий Вяткин и Михаил Старшин.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас граждане РФ и российские юрлица из-за введения против них санкций фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или в третейских судах за пределами РФ.

Законопроект предусматривает, что граждане РФ и российские юрлица, находящиеся под санкциями, вправе требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в судах иностранных государств, международных организаций или в третейских судах за пределами РФ.

Также таким гражданам и юрлицам законопроект предоставляет право обратиться в суд РФ с иском о прекращении судебного разбирательства в иностранных судах или организациях.

Если такое решение российского суда не будет исполняться, то предусматривается возможность наложения судебного штрафа "в размере заявленных другой стороной спора исковых требований и понесенных ответчиков фактических судебных расходов", говорится в пояснительной записке. Законопроект касается как граждан РФ и юрлиц, в отношении которых наложены санкции США, так и граждан и юрлиц, в отношении которых применены санкции других иностранных государств.