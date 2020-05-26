Антисанкционная локализация правосудия. Обзор

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы после долгой паузы вернулись к идее дать российским компаниям и гражданам, подпавшим под иностранные санкции и понесшим потери из-за разрыва контрактов, возможность искать защиты в отечественном суде вопреки договорным обязательствам. Более того, право на перенос споров в РФ могут получить не только российские резиденты, но и оказавшиеся под вторичными санкциями иностранные организации.

Этот проект дает ощущение ложной уверенности, но не гарантирует исполнение решений российских судов за рубежом, отмечают эксперты. Они также повторяют аргументы Центробанка, что документ способен ухудшить инвестиционный климат в России из-за повышения рисков для зарубежных контрагентов.

Первый шаг

Летом 2019 года группа депутатов, среди которых были Андрей Луговой (ЛДПР) и единоросс Виктор Пинский, внесла в Госдуму законопроект с поправками в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, который давал российским гражданам и компаниям, оказавшихся под зарубежными санкциями, право в одностороннем порядке изменить в договоре с иностранным контрагентом условие о месте рассмотрения спора, перенеся его из-за границы в российский государственный или третейский суд.

Если зарубежный партнер не соглашается на такое изменение и все же ведет разбирательство вне российской юрисдикции, то ему законопроект грозил неустойкой в размере заявленных требований. Кроме того, для такого контрагента вводился штраф на случай, если он откажется исполнять решение российского суда о прекращении процесса за границей.

Принятие такого закона может ухудшить инвестиционный климат в России, беспокоился Банк России тем же прошлогодним летом. Не решал этот документ, по мнению ЦБ, и сугубо утилитарную задачу защитить подпавшие под санкции российские компании. Документ не сможет запретить иностранным контрагентам обращаться в иностранные суды, а решения последних будут обязательно к исполнению на основании международных договоров, объяснял регулятор в своем заключении.

Шире круг

После этого быстро принятый в первом чтении законопроект долгое время лежал без движения. И только во вторник, 26 мая, на сайте Госдумы была опубликована версия законопроекта ко второму чтению.

От идеи одностороннего изменения соглашения о подсудности спора депутаты в итоге отказались. Переносить разбирательство в юрисдикцию РФ можно будет только по решению российского государственного арбитражного суда, если подсанкционному лицу удастся убедить его, что прежнее соглашение "неисполнимо по причине применения" мер ограничительного характера, создающих препятствия в доступе к правосудию.

Подсанкционное лицо может действовать как на опережение - добиваться рассмотрения спора в России, если в иностранном оно еще не начиналось, так и требовать запрета контрагенту инициировать подобный спор за границей. А в случае, если такой спор уже есть, то подсанкционное лицо может добиваться в российском суде запрета иностранному контрагенту продолжать тяжбу за рубежом.

При этом, согласно законопроекту, российский суд вправе превентивно присудить в пользу заявителя денежную сумму, которая должна взыскиваться с его иностранного контрагента, если тот проигнорирует запрет на инициирование или продолжение разбирательства в иностранном суде. В проекте уточняется, что сумма должна определяться "на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды" - ее размер не должен превышать размера исковых требований, предъявленных в иностранном суде или международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами РФ, и судебных расходов.

Ко второму чтению депутаты также расширили круг лиц, которые могут воспользоваться такими опциями от российского правосудия. Если законопроект будет принят, то эти опции станут доступны не только непосредственно подсанкционным российским гражданам и компаниям, но и подпавшим из-за отношений с ними под так называемые вторичные санкции иностранным компаниям.

Обратный эффект

Оперативно прокомментировать доработанный законопроект в ЦБ РФ не смогли, но эксперты озвучивают по отношению к новому тексту прежние опасения регулятора - документ негативно повлияет на инвестиционный климат. Иностранным контрагентам потребуется учитывать риск подпадания российской компании под санкции и, как следствие, появление у нее возможности не следовать договоренностям о рассмотрении спора в согласованной юрисдикции или при администрировании соответствующим международным арбитражным институтом, отмечает старший юрист из коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Александра Хизунова.

"Это существенно будет затруднять переговоры и согласование. Далеко не все иностранные контрагенты согласятся изначально перенести рассмотрение споров в Россию, даже в российские арбитражные центры", - сказала она "Интерфаксу".

Новые правила будут работать только в России, отмечают эксперты, и иностранные суды вряд ли будут ими руководствоваться - там процесс будет идти своим чередом. "Этот законопроект дает ощущение ложной уверенности. С одной стороны, он предоставляет механизм для разрешения споров, с другой - будет работать исключительно в пределах территории РФ", - говорит партнер юрфирмы "Пепеляев групп" Юрий Воробьев.

Исполнить решение российского суда за рубежом будет невозможно, получить хоть что-то с иностранного контрагента можно будет, только если у него есть активы в России, констатируют эксперты.

Однако, по мнению Воробьева, новый механизм дает российскому суду возможность отказаться от приведения в исполнение в РФ решения иностранного суда, как того требуют нормы международного права. "Когда иностранный контрагент придет в российский суд с решением иностранного за исполнением, то его российский контрагент сможет сказать, иностранный суд, вынесший решение, был некомпетентен, так как российский закон этого не позволяет", - объясняет Воробьев.

В результате в перспективе могут острее встать вопросы взаимодействия российских и иностранных судов, говорит старший юрист адвокатского бюро КИАП Натальи Кисляковой. По ее словам, можно ожидать, что иностранные суды будут задаваться вопросом, носят ли судебные акты о запрет инициировать или продолжать разбирательство споров с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера, характер окончательных либо предварительных. От этой квалификации будет зависеть порядок их признания и приведения в исполнение, который, скорее всего, будет варьировать от государства к государству, считает Кислякова.

Госдума планирует рассмотреть этот законопроект во втором чтении в среду, 27 мая.