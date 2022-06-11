Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 18 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Росавиация в 18-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 18 июня.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Остальные аэропорты страны работают штатно.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.