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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 18 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Росавиация в 18-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 18 июня.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Остальные аэропорты страны работают штатно.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.

Росавиация
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