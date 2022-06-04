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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 12 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Росавиация в 17-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 12 июня.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Остальные аэропорты страны работают штатно, добавили в Росавиации.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.

Росавиация
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