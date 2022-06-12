Что произошло за день: воскресенье, 12 июня

Удар "Калибрами" по украинскому складу с оружием, вручение госнаград в честь Дня России, новое название сети McDonald's

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бывшая сеть ресторанов McDonald's в РФ получила название "Вкусно и точка". В воскресенье в Москве и области открылись 15 ресторанов, в понедельник заработают еще 50, до конца июня - около 200. Новый владелец сети Александр Говор заявил о планах расширить ее с 850 до тысячи ресторанов, он будет претендовать на мастер-франшизу McDonald's при его возвращении в РФ. Первое время некоторые позиции в меню будут недоступны; у сети есть запасы Coca-Cola, замену компания планирует выбрать на тендере.

- Минобороны РФ сообщило об ударе "Калибрами" по складу с оружием из США и Европы. Удар четырьмя ракетами был нанесен российским фрегатом из акватории Черного моря.

- Президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды в День России. В частности, звезду Героя труда получили режиссер Никита Михалков, который был удостоен этого звания еще в 2020 году к 75-летию, и худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет. В своей речи Путин заявил о важности сплоченности и единения граждан страны.

- "Комитет против пыток" самоликвидируется из-за признания незарегистрированным общественным объединением - иноагентом.



- Россиянка Екатерина Александрова выиграла теннисный турнир в Нидерландах, обыграв представительницу Белоруссии Арину Соболенко. Российский теннисист Даниил Медведев в финале потерпел поражение от представителя Нидерландов Тима Ван Рейтовена.

- Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Пилот Ferrari Шарль Леклер, накануне показавший лучшее время в квалификации, вынужден был сойти с дистанции, по предварительным данным, из-за проблем с мотором.